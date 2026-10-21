Сентябрьский максимум: АвтоВАЗ реализовал 24 коммерческих авто SKM M7

Автостат: обновить рекорд месячных продаж смогли авто SKM от АвтоВАЗа

Общество

Новый бренд коммерческого транспорта SKM, входящий в структуру Lada Business компании АвтоВАЗ, зафиксировал свой максимальный показатель продаж с момента запуска. По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в сентябре на учет в ГИБДД встали 24 автомобиля SKM M7 — на три машины больше, чем месяцем ранее. Суммарный объем регистраций марки с 18 мая достиг 71 единицы. В линейку бренда входят две модели: стартовавшая в продажах M7 и готовящаяся к выходу флагманская M9. Об этом сообщает Автостат Инфо.

Детали продаж и модельный ряд бренда SKM

  • Динамика продаж SKM M7: 24 единицы зарегистрировано в сентябре против 21 автомобиля в августе (общий объем с 18 мая — 71 машина).
  • Характеристики SKM M7:
    • Версии: грузовая «Практик» и пассажирская «Комфорт»;
    • Двигатель и трансмиссия: 2,0-литровый бензиновый атмосферник (137 л. с.), 5-ступенчатая МКПП, задний привод;
    • Стартовая цена: от 2 863 000 рублей.
  • Характеристики SKM M9:
    • Модификации: 7- и 8-местные минивэны («Бизнес» и «Трансфер»), 9-местный микроавтобус («Комфорт») и цельнометаллический фургон;
    • Двигатель и трансмиссия: 2,0-литровый дизель (150 л. с.), 6-ступенчатая МКПП или 9-ступенчатая АКПП;
    • Ориентировочная стоимость: от 5 000 000 рублей (официальный старт продаж пока не объявлен).

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