Сентябрьский максимум: АвтоВАЗ реализовал 24 коммерческих авто SKM M7
Автостат: обновить рекорд месячных продаж смогли авто SKM от АвтоВАЗа
Новый бренд коммерческого транспорта SKM, входящий в структуру Lada Business компании АвтоВАЗ, зафиксировал свой максимальный показатель продаж с момента запуска. По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в сентябре на учет в ГИБДД встали 24 автомобиля SKM M7 — на три машины больше, чем месяцем ранее. Суммарный объем регистраций марки с 18 мая достиг 71 единицы. В линейку бренда входят две модели: стартовавшая в продажах M7 и готовящаяся к выходу флагманская M9. Об этом сообщает Автостат Инфо.
Детали продаж и модельный ряд бренда SKM
- Динамика продаж SKM M7: 24 единицы зарегистрировано в сентябре против 21 автомобиля в августе (общий объем с 18 мая — 71 машина).
- Характеристики SKM M7:
- Версии: грузовая «Практик» и пассажирская «Комфорт»;
- Двигатель и трансмиссия: 2,0-литровый бензиновый атмосферник (137 л. с.), 5-ступенчатая МКПП, задний привод;
- Стартовая цена: от 2 863 000 рублей.
- Характеристики SKM M9:
- Модификации: 7- и 8-местные минивэны («Бизнес» и «Трансфер»), 9-местный микроавтобус («Комфорт») и цельнометаллический фургон;
- Двигатель и трансмиссия: 2,0-литровый дизель (150 л. с.), 6-ступенчатая МКПП или 9-ступенчатая АКПП;
- Ориентировочная стоимость: от 5 000 000 рублей (официальный старт продаж пока не объявлен).