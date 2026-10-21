Сентябрьский максимум: АвтоВАЗ реализовал 24 коммерческих авто SKM M7

Новый бренд коммерческого транспорта SKM, входящий в структуру Lada Business компании АвтоВАЗ, зафиксировал свой максимальный показатель продаж с момента запуска. По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в сентябре на учет в ГИБДД встали 24 автомобиля SKM M7 — на три машины больше, чем месяцем ранее. Суммарный объем регистраций марки с 18 мая достиг 71 единицы. В линейку бренда входят две модели: стартовавшая в продажах M7 и готовящаяся к выходу флагманская M9. Об этом сообщает Автостат Инфо.