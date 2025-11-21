В подмосковных деревнях и селах прививку от гриппа сделали более 220 тыс. жителей

С начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 тыс. жителей Подмосковья, сделать это можно в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп – это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в группе риска находятся пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и дети. Для защиты от болезни министр посоветовал сделать прививку. Перед процедурой врачи проводят осмотр на предмет наличия противопоказаний. Напомним, что ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно здесь.

