1 июня в домах культуры Подмосковья стартует масштабная сетевая акция «Адрес детства — лето». Более 180 учреждений региона откроют летний сезон яркими программами для детей и семей и дадут старт работе детских лагерей при ДК. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут творческие площадки, уличные праздники, спектакли, концерты, мастер‐классы и интерактивные программы. Во дворах и парках домов культуры обустроят зоны для рисования на асфальте, организуют выставки детских фотографий, создадут игровые пространства и установят капсулы времени с письмами в будущее. Возрастное ограничение: 0+.

Так, Рузский Центр культуры и искусств подготовит насыщенную анимационную программу: гости примут участие в эстафетах, конкурсе рисунков на асфальте и танцевальном флешмобе. Театральная студия «Новое поколение» представит премьеру спектакля «Денискины рассказы», а концертная программа добавит празднику особого настроения.

Дом культуры и спорта «Тамань» в Наро‐Фоминске представит программу «Город профессий»: дети попробуют себя в роли повара, врача, ведущего и пожарного.

Сразу после праздничных мероприятий в домах культуры стартуют летние лагеря и творческие смены. Детей ждут мастер‐классы, спортивные и игровые программы, театральные занятия и творческие интенсивы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвине.