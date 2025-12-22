В подмосковных городах провели оптимизацию работы светофоров

Специалисты Мосавтодора и подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю установили один новый светофор, а также модернизировали и настроили работу двух объектов в Истре, Дмитрове и Яхроме. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый светофор появился в Дмитрове на улице Профессиональной вблизи остановки «Нефтебаза». В Яхроме специалисты увеличили время проезда по Яхромскому мосту, скорректировав режим светофора на пересечении с улицей Железнодорожной, в Истре — установили видеодетекторы и перенастроили светофор на пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону деревни Никулино и Музея Новый Иерусалим. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

