В подмосковных Химках ко Дню Победы организуют памятный митинг
Памятный митинг ко Дню Победы организуют в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В четверг, 8 мая, в Химках у монумента «Памятник химчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941–1945 годах» пройдет памятный митинг и церемония возложения цветов, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Перед возложением цветов участникам расскажут о героических химчанах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Особое внимание уделят подвигу жителей во время обороны Москвы — одному из ключевых моментов всей войны», — рассказал депутат Николай Томашов.
В рамках мероприятия участники возложат цветы к мемориалу. Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что такие митинги являются «основой воспитания патриотизма у подрастающего поколения». Он пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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