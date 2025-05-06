В подмосковных Химках ко Дню Победы организуют памятный митинг

В четверг, 8 мая, в Химках у монумента «Памятник химчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941–1945 годах» пройдет памятный митинг и церемония возложения цветов, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.