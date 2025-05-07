В подмосковных Химках обновят разметку пешеходных переходов

В Химках проводят работы по обновлению дорожной разметки, работы уже провели на улицах Калинина, Московская и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

При нанесении разметки специалисты используют современную технологию с применением холодного пластика. В ходе проведения работ они закрепляют специальные трафареты, наносят пластик на асфальт и специальную смесь из стеклошариков — поверх каждой полосы.

В сообщении уточнили, что такой состав позволяет получить высокую светоотражающую способность разметки и повысить безопасность участников дорожного движения.

«Всего за два дня специалисты обновили более 20 пешеходных переходов в центре города. Работы проводятся оперативно, чтобы не создавать помех для движения транспорта и жителей», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.