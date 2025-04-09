В подмосковных Химках организовали телемост с жителями ДНР

В филиале РКТ «МАИ» в Химках провели телемост с жителями ДНР, его организовали в рамках серии патриотических встреч, посвященных годовщине провозглашения суверенитета Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками мероприятия стали муниципальные депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова.

«Этот день является символом свободы, силы духа, патриотизма и единства жителей Республики», — сказала Мамай.

В рамках встречи состоялось выступление воспитанников спортивной школы «Надежда», а также была отмечена поддержка, которую Федерация черлидинга и чир спорта Подмосковья оказывает коллегам из ДНР. Помимо этого, на территории лицея № 10 участникам другого мероприятия рассказали о проведенном референдуме и дальнейшем вхождении республики в состав России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.