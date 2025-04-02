В подмосковных Химках организуют открытый урок ко дню рождения авиационной группы «Русские Витязи»
Открытый урок ко дню рождения авиаруппы «Русские Витязи» пройдет в Химках
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Химках проведут открытый урок, посвященный Дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», его организуют в лицее № 7 в четверг, 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках мероприятия учитель истории Владимир Данилин расскажет школьникам об авиационном подразделении, его истории, заслугах и значении для отечественной авиации. Им также покажут фрагменты документальных фильмов, посвященных развитию российской военной авиации.
«История российской авиации — это история героизма, преданности делу и высочайшего профессионализма. «Русские Витязи» продолжают традиции великих летчиков прошлого, демонстрируя всему миру силу и мощь отечественных ВКС», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.
Урок проведут в рамках патриотической программы, которую реализуют в округе в течение нескольких месяцев. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель заключается в объединении разных поколений вокруг общих ценностей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.