В подмосковных Химках организуют открытый урок о подвигах городов-героев

Во вторник, 6 мая, в Химках на базе Детской школы искусств имени А. Н. Верстовского организуют лекцию, посвященная почетному званию «город-герой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия жителям расскажут об обороне городов, которым присвоили это звание за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне. Особое внимание спикеры уделят Москве, Ленинграду, Волгограду и Севастополю.

«Лекция направлена на то, чтобы напомнить молодому поколению: свобода и мир были завоеваны ценой огромных жертв. Звание „город-герой“ — это не просто статус, это символ бессмертного подвига народа, его единства и силы духа», — рассказала депутат Химок Ирина Спирина.

Лекция пройдет в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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