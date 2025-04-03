В подмосковных Химках планируют провести ремонт более 100 подъездов
Ремонт более 100 подъездов проведут в Химках в 2025 году
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В 2025 году в подмосковных Химках проведут ремонт 107 подъездов, он пройдет по 39 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках работ специалисты приведут в порядок входные группы, полы, стены и инженерные коммуникации, обновят почтовые ящики, проводку и мусоропровод. Ремонт организуют в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
В пресс-службе добавили, что в этом году в округе капитально отремонтируют более 70 домов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.