В подмосковных Химках планируют провести ремонт более 100 подъездов

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В 2025 году в подмосковных Химках проведут ремонт 107 подъездов, он пройдет по 39 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках работ специалисты приведут в порядок входные группы, полы, стены и инженерные коммуникации, обновят почтовые ящики, проводку и мусоропровод. Ремонт организуют в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе добавили, что в этом году в округе капитально отремонтируют более 70 домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.