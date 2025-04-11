В подмосковных Химках пройдет турнир по фехтованию на шпагах

«Участники узнают о его героическом боевом пути, о вкладе в развитие отечественного спорта, о том, как он воспитывал целые поколения чемпионов, формируя у них не только мастерство, но и сильный характер», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.