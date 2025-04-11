В подмосковных Химках пройдет турнир по фехтованию на шпагах
Турнир по фехтованию проведут в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Химках проведут турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров, приуроченный ко дню рождения ветерана Великой Отечественной войны, многократного призера и победителя чемпионатов СССР и одного из главных тренеров сборной СССР по фехтованию Льва Сайчука. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Участники узнают о его героическом боевом пути, о вкладе в развитие отечественного спорта, о том, как он воспитывал целые поколения чемпионов, формируя у них не только мастерство, но и сильный характер», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.
Соревнования пройдут в школе № 29 в субботу, 12 апреля. Их организуют в рамках патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов уточнил, что она направлена на объединение разных поколений вокруг любви к России и своему городу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.