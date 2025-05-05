В подмосковных Химках прошел открытый урок о подвиге советского солдата Николая Масалова

«Во время одного из боев, когда немцы пытались прорвать оборону советских войск, Николай Масалов показал образец мужества и стойкости. Несмотря на возникшую опасность, он остался на позиции, атаковав и уничтожив значительное количество вражеских солдат. Его действия позволили удержать ключевой рубеж и предотвратить прорыв врага», — сказала Мамай.