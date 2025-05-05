В подмосковных Химках прошел открытый урок о подвиге советского солдата Николая Масалова
Открытый урок о подвиге советского солдата Николая Масалова прошел в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В подмосковных Химках на базе детского сада «Кораблик» прошел открытый урок, на котором обсудили подвиг советского солдата Николая Масалова, встречу посетила депутат Юлия Мамай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Во время одного из боев, когда немцы пытались прорвать оборону советских войск, Николай Масалов показал образец мужества и стойкости. Несмотря на возникшую опасность, он остался на позиции, атаковав и уничтожив значительное количество вражеских солдат. Его действия позволили удержать ключевой рубеж и предотвратить прорыв врага», — сказала Мамай.
Мероприятие также посетил участник боевых действий Владимир Коннов, который рассказал о том, как участники специальной военной операции «отстаивают границы государства».
Депутат Артур Каримов уточнил, что историческая лекция прошла в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.