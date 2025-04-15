В подмосковных Химках прошел турнир по фехтованию

В Химках на территории школы № 29 прошел турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров, он был посвящен спортсмену, ветерану Великой Отечественной войны, многократному призеру и победителю чемпионатов СССР и одному из главных тренеров сборной СССР по фехтованию Льву Сайчуку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Перед началом турнира для юных спортсменов, их родителей и педагогов прочитали лекцию о жизни и достижениях Льва Васильевича Сайчука. Участники узнали о его героическом боевом пути, о вкладе в развитие отечественного спорта», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что такие мероприятия позволяют сформировать у учеников «любовь к своей стране и ответственность за ее будущее». Турнир провели в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.