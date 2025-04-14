В подмосковных Химках прошла акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО

Добровольцы из Химок присоединились к акции «День добрых дел» и провели единый день сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках акции желающие приносили вещи в Региональный ресурсный центр «Волонтеров Подмосковья». В частности, они передали продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, зимнюю одежду, обмундирование, инструменты и другие предметы первой необходимости. Помимо этого, волонтеры провели уборку территории Памятника победе в ВОВ на Аллее Славы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.