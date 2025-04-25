В подмосковных Химках прошла краеведческая конференция для школьников

В Химках прошла краеведческая конференция для школьников, церемонию награждения авторов лучших работ провели в выставочном комплексе «Артишок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Свои работы представили 50 учеников из 20 школ округа, победителями стали 10 из них. Так, например, Алексей Ерохов из школы № 8 и Ефим Косарчук из Аэрокосмического лицея стали лучшими в номинации «Их именами названы…», ученица школы № 19 Дарья Фатина — в номинации «Военная история МО. Специальная военная операция». В церемонии награждения приняли участие юные исследователи, педагоги и родители.

Отметим, что мероприятие провели в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.