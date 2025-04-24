В подмосковных Химках прошла выездная администрация для сотрудников МБК «Факел»

В Химках прошла выездная администрация для работников машиностроительного конструкторского бюро «Факел», в рамках которой представители городских служб и профильных управлений приняли обращения от 39 сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего обращения были связаны со сферами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Помимо этого, в рамках мероприятия сотрудники могли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ.

«Я обратилась с вопросом о пешеходном переходе на улице Академика Грушина. Попросила, чтобы установили лежачие полицейские и дополнительную подсветки. Формат выездной администрации очень удобный. Все вопросы сразу же решают», — поделилась начальник отдела делопроизводства на МКБ «Факел» Надежда Болева.

В пресс-службе уточнили, что с начала 2025 года в округе провели 16 выездных администраций, в работу приняли более 800 обращений граждан.

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