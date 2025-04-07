В подмосковных Химках прошли городские субботники

В городском округе Химки в микрорайонах Старые и Новые Химки, а также Левобережный прошли городские субботники, в которых приняли участие местные жители, сотрудники предприятий и депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В рамках субботников участники привели в порядок зеленые зоны и прогулочные пространства в парках Толстого и «Дубки», убрались на территории ЖК «Город Набережных» и улицах Пожарского и Совхозная в Левобережном.

В субботу, 12 апреля, во всех микрорайонах Химок также пройдет областной субботник, адреса его проведения выберут жители путем голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.