В подмосковных Химках прошли учения служб экстренного реагирования

В Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта, в них приняли участие представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных органов и местных служб экстренного реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Это важный опыт слаженной работы всех служб, который позволяет нам быть готовыми к самым сложным ситуациям», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках учений на территории Химкинской клинической больницы развернули аэромобильный госпиталь МЧС России. Там эксперты отработали практические задачи по приему пострадавших, организации медицинской сортировки и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.