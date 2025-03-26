В подмосковных Химках прошло выступление полуфиналистки шоу «Голос»
Полуфиналистка шоу «Голос» Мария Ероян выступила в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках организовали музыкальную программу «Эхо войны — ZOV сердца», в рамках которой выступила полуфиналистка шоу «Голос» Мария Ероян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Посетители услышали авторские песни о Химках и о России, композиции о специальной военной операции. Для них также выступил композитор, певец, автор песен, член Международного союза музыкальных деятелей Гурам Грановский.
«Артисты рассказали, что не только радуют зрителей своим творчеством, но и принимают участие в выполнении специальных задач в зоне СВО в составе военно-патриотической бригады», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.