В подмосковных Химках проведут ремонт 11 участков дорог

В 2025 году в Химках проведут ремонт 11 участков дорог, работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что капремонт участков дорог проведут на улице Ленина в Сходне, Центральной в Подрезкове, 9 Мая и Молодежной в Новых Химках, а также в Терехово-Ивакино. Там специалисты заменят дорожное основание, уложат новый асфальт и обновят тротуары.

Кроме того, в округе пройдет текущий ремонт, в ходе которого заменят изношенное покрытие, устранят ямы и трещины. Он затронет Новосходненское шоссе, улицы Мцыри, Некрасова, Горная, Гоголя и Коммунальный проезд. В общей сложности в объем работ войдут более 120 тыс. кв. м дорожного покрытия.

«Объекты для ремонта выбраны на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Все работы выполнят по современным стандартам качества и безопасности», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.