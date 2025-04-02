В подмосковных Химках проведут реставрацию памятников

В Химках началась реставрация памятников и мемориалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, сотрудники коммунальных служб уже приступили к обновлению памятника «Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в сквере Марии Рубцовой. Им предстоит устранить ржавчину и старые слои краски с металлической поверхности. Работы проведут путем безопасной пескоструйной обработки.

«Сейчас обрабатываем всю военную технику для того, чтобы снять многослойную краску, дойти до металла и привести все в надлежащий вид. После обработки памятники будут покрыты специальной грунтовкой от ржавчины, а уже потом покрашены», — рассказал ответственный за реставрацию памятников в округе Дмитрий Борденко.

Гранитные плиты памятников работники будут демонтировать вручную. В общей сложности в Химках реконструируют более 100 памятников, а также благоустроят прилегающую к ним территорию. Работы завершат до конца апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.