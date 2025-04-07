В подмосковных Химках провели литературный час, посвященный партизанке Лидии Матвеевой

В Химках провели литературный час, посвященный юной партизанке Лидии Матвеевой, в мероприятии приняли участие ученики школы «Лидер», родители и муниципальный депутат Юлия Мамай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Юлия Мамай уточнила, что участники вспомнили «юную и отважную партизанку, которая совершила подвиг в годы Великой Отечественной войны». В 1941 году Матвеева передавала важную информацию о движении врага в момент, когда деревня Иваново была оккупирована фашистами.

«История детей-партизан во время Великой Отечественной войны является важным уроком о мужестве, стойкости и патриотизме. Несмотря на свой юный возраст, они проявляли невероятную храбрость, участвуя в борьбе против врага, помогая взрослым и выполняя важные задачи», — сказала депутат Надежда Смирнова.

По ее словам, мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.