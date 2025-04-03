В подмосковных Химках состоялась литературная викторина по мотивам повести «Сотников»

В Химках на территории школы № 1 организовали патриотическое мероприятие в честь 55-й годовщины со времени издания повести «Сотников» Василя Быкова, в рамках которого участникам рассказали об истории создания произведения, для них также провели литературную викторина по мотивам книги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.