В подмосковных Химках состоялась литературная викторина по мотивам повести «Сотников»
Литературная викторина прошла в подмосковных Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на территории школы № 1 организовали патриотическое мероприятие в честь 55-й годовщины со времени издания повести «Сотников» Василя Быкова, в рамках которого участникам рассказали об истории создания произведения, для них также провели литературную викторина по мотивам книги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Мы подготовили для наших школьников квиз. Вместе с ребятами участие в нем принимали их родители. Отрадно, что наши дети много читают и хорошо разбираются в литературе — они нам это продемонстрировали, обыграв команду взрослых», — рассказала директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.
Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что в ходе нее для местных жителей регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев добавил, что с начала июля 2024 года в округе провели более 1 тыс. подобных мероприятий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.