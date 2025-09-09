В подмосковных Химках состоялся фестиваль домашних животных

В Химках на территории «Мега Парка» организовали ежегодный фестиваль любителей домашних животных «Дог-фест». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия владельцы собак смогли подстричь питомцев и позаниматься йогой вместе с ними. Для гостей подготовили консультации ветеринаров, мастер-классы, встречи со специалистами, различные активности и подарки.

«Мы устроили классный праздник для людей и их питомцев. Завершили летний сезон такой хорошей погодой. Приходите к нам на мероприятия, у нас круто, и мы всегда всех очень ждем!» — поделилась организатор фестиваля «Дог-фест» Василиса Зражевская.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что такие мероприятия объединяют сообщество любителей животных, поддерживают культурный досуг и гармонию в обществе.

