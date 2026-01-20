В подмосковных Химках состоялся кинопоказ к 50-летию фильма «Аты-баты, шли солдаты»

В Химках для жителей провели кинопоказ, посвященный 50-летию с момента выхода военной драмы «Аты-баты, шли солдаты» Леонида Быкова в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия зрители смогли посмотреть кинокартину, узнать о режиссере, съемках фильма и не только. Химкинский депутат Евгений Иноземцев подчеркнул, что такие встречи особенно важны в период проведения специальной военной операции.

«Фильм учит нас и подрастающее поколение, что подвиги будут жить вечно, пока мы помним о них. Он рассказывает о людях, кто шагнул в бессмертие, и о тех, кто спустя годы приходит отдать дань памяти воинам», – сказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.