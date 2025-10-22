В подмосковных лесах на 98% завершили противопожарные мероприятия

В Подмосковье на землях лесного фонда завершаются профилактические противопожарные мероприятия, готовность превысила 98%. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Специалисты отремонтировали около 281 км лесных дорог, обустроили более 1,8 тыс. км новых и расчистили более 3,6 тыс. км минерализованных противопожарных полос. Остальные мероприятия уже выполнены в полном объеме. В комитете уточнили, что в 14 из 19 филиалов ГАУ МО «Мособллес» работы завершили досрочно.

Отметим, что в 2025 году на оснащение подмосковных лесопожарных станций поступило 11 единиц специализированной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.