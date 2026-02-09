В подмосковных лесах убрали аварийные деревья

Сотрудники лесной охраны Подмосковья в целях безопасности оперативно ликвидировали аварийные деревья, представлявшие угрозу для автомобилистов и пешеходов, в нескольких округах. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, например, лесничие Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Барабанщиков и Сергей Борисов убрали повленную под тяжестью снежной нагрузки березу вблизи деревни Слизнево Наро-Фоминского округа. Кроме того, в селе Дубки Одинцовского округа по обращению местных жителей сотрудники Пионерского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» оперативно удалили дерево, зависшее над проезжей частью.

В комитете напомнили, что при обнаружении аварийных деревьев вблизи дорог, населенных пунктов или объектов инфраструктуры важно сообщить об этом в лесную охрану.

