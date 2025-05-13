В подмосковных лесах убрали почти 800 аварийных деревьев

С начала 2025 года специалисты ГАУ МО «Мособллес» убрали с территории лесного фонда Подмосковья 788 аварийных деревьев, работы прошли в рамках государственного задания. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В комитете лесного хозяйства Московской области уточнили, что наибольший объем работ провели в Ступинском, Подольском, Волоколамском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах. Деревья считают аварийными в случае, если они расположены не далее чем в 100 м от населенного пункта и имеет структурные изъяны. Их ликвидируют, потому что падение растений может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

В ведомстве уточнили, что работы проводятся по результатам рассмотрения обращений граждан, которые они направляют через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт комлесхоза. При этом самовольная рубка деревьев в лесах запрещена, напомнили жителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.