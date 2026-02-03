В подмосковных Люберцах начался Кубок России по тяжелой атлетике

В Люберцах стартовал Кубок России по тяжелой атлетике, турнир впервые в истории проходит в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Во дворце спорта «Триумф» собрались 232 спортсмена со всей России — это заслуженные мастера спорта России, мастера спорта России, чемпионы, призеры и рекордсмены мира, Европы и России, кандидаты в мастера спорта. Состязания будут проходить с 3 по 6 февраля.

«Одна из самых радостных новостей последних недель — что нашим юным тяжелоатлетам возраста до 20 лет вернули флаг и гимн. Люберцы — это место, где создано для тяжелой атлетики все», — отметил участников первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Панченко.

Первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов также поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики России за вклад в развитие этого вида спорта. В 2026 году Кубок станет отборочным стартом на чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших, его проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

