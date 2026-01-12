В подмосковных Люберцах организуют тренировку по сценическому экстриму

В субботу, 17 января, в Люберцах пройдет открытая тренировка с элементами сценического экстрима, ее проведут местные спортсмены-рекордсмены по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и Сергей Буганов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Жители и гости округа смогут увидеть процесс подготовки к трюковым номерам сценического экстрима в рамках показательных выступлений и силовых рекордов. Атлеты завяжут несколько узлов из стальных гвоздей, разорвут стальные цепи, надуют до разрыва несколько резиновых грелок подряд, удерживая на плечах штангу и не только. Кроме того, гостей ждет «шоу с грелками». Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «Спорт России» по адресу: г.о. Люберцы, ул. 8 марта, д. 59, фитнес-клуб «Рефит» в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+