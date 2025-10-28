В подмосковных Люберцах открыли обновленную Детскую школу искусств

В подмосковных Люберцах после капитального ремонта открылась обновленная Детская школа искусств № 1. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Капремонт Детской школы искусств в Люберцах — это важный шаг в создании современной, комфортной и безопасной среды для творческого развития наших детей», – отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В здании 1938 года постройки обновили инженерные сети, кровлю, фасад, установили современную систему охраны и пожарной сигнализации, по просьбам коллектива обустроили собственный концертный зал, провели благоустройство прилегающей территории и не только. В школу также закупили 23 новых инструмента, включая рояль, пианино, балалайки, домры. Ремонт провели в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.