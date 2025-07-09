В подмосковных Луховицах потушили лесной пожар

Во вторник, 8 июля, на территории государственного лесного фонда Подмосковья зафиксировали один лесной пожар, он произошел в Белоомутском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» в 1 км от деревни Моховое Луховицкого городского округа. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

О возгорании по номеру 112 сообщили местные жители, его ликвидировали пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны граждан, подозреваемые в поджоге устанавливаются.

В ведомстве напомнили, что за поджог, повлекший за собой лесной пожар, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.