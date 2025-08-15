В подмосковных МФЦ провели более 200 тыс. онлайн-консультаций по социальным вопросам
Более 200 тыс. консультаций по социальным вопросам провели в МФЦ Подмосковья
Фото: [МФЦ Московской области]
В Подмосковье реализуется пилотный проект по дистанционным консультациям «ТЕЛЕ-МФЦ», запущенный в 2024 году, в рамках которого в офисах МФЦ оборудовали специальное рабочее место, где жители могут обратиться к специалистам социальной защиты по видеосвязи. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что чаще всего жители обращаются по вопросам компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, санаторно-курортное лечение и обслуживание социальных карт жителя региона.
«С начала года в подмосковных офисах «Мои документы» было организовано более 200 тысяч онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты и опеки», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций государственного управления» Галина Варганова.
В случае необходимости сотрудники МФЦ могут помочь клиентам отсканировать или распечатать документы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.