В подмосковных Мытищах началась реконструкция улицы Угольная

В Мытищах дорожники приступили к реконструкции улицы Угольной, работы пройдут на участке от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольной д. 1. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас рабочие выполняют устройство локальных очистных сооружений, а также земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо. Дорожникам предстоит провести расширение проезжей части до четырех полос движения и обустроить пешеходные зоны. Завершить реконструкцию планируют в четвертом квартале 2025 года.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность жителей микрорайона Олимпийский и обеспечит удобный выезд в сторону МКАДа и на Мытищинскую хорду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.