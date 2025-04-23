В подмосковных Мытищах снесут самовольно построенный жилой дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В подмосковных Мытищах приступили к ликвидации самостроя — жилого дома № 13 во 2-м Комсомольском переулке в микрорайоне Дружба, который располагается в черте жилой застройки. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В комитете уточнили, что здание возвели с нарушением законодательства. Правообладатель использовал его в качестве объекта размещения, предоставляющего услуги хостела. Постройку возвели на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без получения необходимой разрешительной документации.

Мытищинский городской суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу, администрация округа уже приступила к демонтажу сооружения, работы завершат до конца мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.