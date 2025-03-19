В подмосковных округах дорожники ликвидировали незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на дорожных знаках и остановках, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли в Богородском округе — на улице Шоссейной в деревне Старые Псарьки, улице Ленина в деревне Ивашево и улице Индустриальной в Ногинске, в Долгопрудном — на Новом бульваре, в Люберцах — в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса и так далее. В ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.