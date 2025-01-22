В подмосковных парках отпразднуют День студента и Татьянин день

В пятницу и субботу, 24 и 25 января, в Подмосковье отпразднуют День студента и Татьянин день, общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк» пройдет в 90 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят дискотеки на льду, песни под гитару, квизы и квесты, беспроигрышную лотерею и не только. Так, например, в Центральном парке в Щелково подготовят квест-игру «Шпаргалка», танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!» и так далее.

Помимо этого, студенты и Татьяны смогут стать участниками акции «Ледовый студсовет» и бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на катках, а также угоститься чаем и бутербродами.

Мероприятия проведут при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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