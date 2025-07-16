В подмосковных подъездах многоквартирных домов восстановили освещение

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

С начала июня 2025 года специалисты коммунальных служб провели ремонт систем освещения более чем в 500 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья, работы прошли по заявкам жителей, направленных на линию Единой диспетчерской службы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках ремонта они заменили лампы, починили проводку, восстановили неисправные осветительные приборы, при необходимости — заменили выключатели и силовые кабели. В ведомстве уточнили, что за освещение в местах общего пользования отвечает управляющая организация.

Местные жители могут обратиться по данному вопросу напрямую в управляющую организацию или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.