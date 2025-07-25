В подмосковных подъездах отремонтировали более 200 входных дверей

В июне 2025 года в подмосковных подъездах многоквартирных домов отремонтировали более 200 входных дверей, управляющие организации провели работы по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что входные конструкции должны соответствовать ряду требований, в том числе обладать устойчивостью к механическим воздействиям, иметь домофон, кодовый замок, исправный доводчик или пружинный механизм. Эти элементы должны проходить регулярное техническое обслуживание.

Напомним, что при обнаружении неисправностей входных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.