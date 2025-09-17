В подмосковных Центрах репродуктивного здоровья семьи помощь получили почти 7 тыс. жителей

В Подмосковье работают семь Центров репродуктивного здоровья семьи, которые оказывают медпомощь парам при планировании беременности, в 2025 году такой возможностью воспользовались более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Центрах репродуктивного здоровья пары, у которых возникли сложности с наступлением беременности, могут проконсультироваться с врачом, пройти диагностику и лечение», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в учреждениях пациенты могут получить консультацию акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога и не только. Медпомощь окажут бесплатно, по полису ОМС.

Отметим, что записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.