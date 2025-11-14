В подмосковный гостиничный сектор планируют вложить 740 млрд рублей

В Подмосковье реализуют 120 инвестиционных проектов в гостиничном секторе общим объемом инвестиций в 740 млрд рублей. Об этом в рамках своего выступления в Московской областной думе сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Ввод новых гостиниц в эксплуатацию позволит увеличить номерной фонд региона на 11 тыс. номеров. В результате реализации всех этих проектов будет создано 24 тыс. рабочих мест», — добавила Зиновьева.

По ее словам, в регионе ставят в приоритет развитие и реализацию туристического потенциала области, поэтому компании могут получить в регионе землю под реализацию проекта по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Напомним, что подобрать участок можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.