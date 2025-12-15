В Подольске 300 юных спортсменов приняли участие в рейтинговых поединках по кекусинкай карате
300 спортсменов из Подольска стали участниками поединков по кекусинкай карате
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В спорткомплексе «Труд» состоялись рейтинговые поединки по кекусинкай карате. Мероприятие было организовано спортивным клубом «Знамя труда». Его участниками стали около 300 юных спортсменов в возрасте от 4 до 15 лет.
Соревнования проходили по дисциплине кумите или полноконтактное карате. Поединки у самых младших участников длились 1 минуту. Ребята постарше (10-11 лет) сражались полторы минуты. Для спортсменов от 12 лет и старше бои проходили по 2 минуты.
