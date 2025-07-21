В Подольске 320 детей отдохнут в лагере «Родина» в третью смену

В Подольске в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» стартовала третья смена. В ее рамках в учреждении отдохнут 320 детей, рассказали в администрации округа.

До этого уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила лагерь «Литвиново» и провела там правовой квест.

Третья смена в лагере «Родина» носит название «Полундра». Воспитанников ждет множество игр, конкурсов и соревнований на морскую тематику. Завершится смена 11 августа.

Дети были распределены на 11 отрядов. В их числе восемь оздоровительных и три спортивных. Для ребят организовали полноценное пятиразовое питание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о главных итогах завершившегося учебного года.