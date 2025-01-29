В Подольске автомобиль Lada насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Женщина погибла в результате наезда легкового автомобиля в Подольске
Фото: [t.me/gumvd50]
В Подольске легковой автомобиль Lada насмерть сбил женщину. Инцидент произошел 29 января на проспекте Ленина, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, женщина 1971 года рождения пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу несмотря на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил легковой автомобиль. От полученных аварий жительница скончалась на месте.
По факту случившегося была организована проверка. По ее итогам примут решение в порядке, предусмотренном российским законодательством.