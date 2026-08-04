Ипотека без первоначального взноса в 2026 году: миф или реальный способ купить квартиру

Россияне все чаще ищут возможность купить квартиру без первоначального взноса, однако в 2026 году сделать это практически невозможно. Формально такие схемы существуют, но для большинства покупателей они либо недоступны, либо связаны с серьезными финансовыми рисками. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал советник президента Московской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По его словам, сегодня под ипотекой без первоначального взноса часто понимают совершенно разные механизмы. Первый — когда банк действительно кредитует покупку жилья без собственных накоплений. Второй — когда заемщик сначала берет другой кредит или закладывает уже имеющуюся недвижимость, а полученные деньги использует в качестве первоначального взноса.

«Считается, что с нулевым первоначальным взносом сегодня вообще ипотеки нет», — подчеркнул Барсуков.

Эксперт объяснил, что получить такой кредит мешают требования Банка России. Для банков ипотека с минимальным или отсутствующим первоначальным взносом считается высокорискованной, поэтому регулятор жестко ограничивает количество подобных займов в кредитном портфеле. Особенно строгие правила действуют для льготных программ.

«При оформлении семейной и других видов ипотеки с господдержкой минимальный первоначальный взнос составляет 20%, и обойти это условие не получится», — отметил специалист.

Не намного проще ситуация и на вторичном рынке. Теоретически отдельные банки могут рассматривать нестандартные сделки, однако из-за действующих ограничений и повышенной нагрузки на кредитные организации такие предложения практически исчезли. Если же покупатель решает взять потребительский кредит на первоначальный взнос, банк будет оценивать сразу две долговые нагрузки. Доход заемщика должен позволять одновременно выплачивать и ипотеку, и второй кредит, а при нынешних процентных ставках выполнить это условие удается немногим. Тем не менее, полностью отказываться от покупки жилья тем, кто не успел накопить крупную сумму, не стоит.

«Можно использовать материнский капитал как первоначальный взнос, можно использовать жилищные субсидии. Еще один вариант — кредит под залог имеющейся недвижимости. Именно эти механизмы сегодня фактически заменяют нулевой первоначальный взнос», — заключил Барсуков.

Таким образом, в 2026 году ипотека без первоначального взноса скорее стала исключением, чем правилом. Банки все реже готовы брать на себя такие риски, а тем, кто хочет купить квартиру без накоплений, приходится искать альтернативные способы собрать необходимую сумму.

С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут на полтора года поставить ипотеку на паузу — первые шесть месяцев полностью без платежей, а в оставшиеся 12 месяцев без основного долга, только с отсроченными процентами. По словам депутата Татьяны Буцкой, такая передышка особенно важна в первые месяцы после рождения ребенка, когда доходы падают, а расходы растут.