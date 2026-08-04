Газманов попросил отпустить из СИЗО экс-продюсера Росса

Народный артист России Олег Газманов неожиданно вступился за своего бывшего продюсера Филиппа Росса, который уже несколько месяцев находится под стражей по обвинению в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает телеканал «РЕН ТВ».

В Басманном суде Москвы стало известно, что певец лично направил ходатайство о смягчении меры пресечения для своего экс-коллеги.

Причиной такого шага стало частичное возмещение ущерба. Как сообщил представитель Газманова, Росса выплатил артисту ₽12 млн из общей суммы ущерба, которая составляет ₽17,5 млн. По данным следствия, продюсер без ведома певца продавал третьим лицам его музыкальные произведения и личные фотографии, в том числе для использования в фильмах. Эти действия причинили Газманову не только материальный, но и моральный вред.

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Уголовное дело против Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконное использование объектов авторского права (ч. 2 ст. 146 УК РФ).

Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта его задержали в качестве подозреваемого, а затем предъявили обвинение. Сам Росса вину не признает, однако, по данным «Коммерсанта», позже согласился с предъявленным обвинением.

Защита продюсера настаивает на невиновности своего клиента. Адвокат Виталий Каспаров заявил, что необходимость в столь суровой мере пресечения отпала. Он также сообщил, что в СИЗО у Росса практически оглохло одно ухо. Кроме того, защита отметила, что у обвиняемого есть награда за спасение людей при пожаре и благодарность за воспитание дочери.

Росса работал с Газмановым 14 лет, выступая продюсером, в том числе клипов военной тематики. В его послужном списке также сотрудничество с Дмитрием Маликовым, Игорем Сарухановым, коллективом «Хор Турецкого», а также с Димой Биланом, Юлией Савичевой и группами SEREBRO и t.A.T.u.

Ранее появились новые детали дела бывшего концертного директора Олега Газманова.