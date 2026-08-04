Не бойтесь холестерина в желтках: врач объяснил, сколько яиц в день можно есть, не опасаясь за сердце

Яйца долго считали спорным продуктом из-за холестерина в желтке, но для большинства здоровых людей они могут быть частью нормального рациона, пишет The Times of India. Кардиолог Паван Поддар из сети клиник Yashoda Hospitals в Хайдарабаде говорит, что одно крупное яйцо в день — или около семи в неделю — обычно не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В одном яйце около 200 мг холестерина, почти весь он находится в желтке. Но, по словам врача, на уровень холестерина в крови сильнее влияют насыщенные жиры и трансжиры, а не сам пищевой холестерин.

Важен и контекст. Вареное яйцо с овощами или цельнозерновым хлебом — совсем не то же самое, что яйца, жаренные на масле с беконом, сосисками или картофелем фри.

Два яйца в день тоже могут быть допустимы для части здоровых взрослых, если весь рацион остается полезным и не перегружен насыщенными жирами. При этом людям с высоким LDL-холестерином, диабетом, наследственными нарушениями обмена веществ или уже имеющимися болезнями сердца лучше обсудить норму с врачом.

Есть только белки необязательно: желток содержит витамин D, железо, холин, лютеин и зеаксантин. Главный вывод — яйца не чудо-продукт и не опасность сами по себе. Все решают общее питание, здоровье человека и способ приготовления.