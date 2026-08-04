В Клину пройдет выступление команды мотофристайла FMX13
Команда мотофристайла FMX13 выступит в Клину
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В субботу, 8 августа, жители и гости Клина смогут увидеть выступление команды фристайл-мотокросса FMX13, оно состоится в рамках фестиваля мотокультуры, который проходит на территории региона с конца весны. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Команда во главе с самым титулованным райдером России Алексеем Колесниковым представит зрителям номера повышенной сложности: прыжки на мотоциклах с элементами акробатики, параллельные прыжки, сальто на багги. В перерывах между заездами будет выступать музыкант, чемпион России, Европы и вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг. Мероприятие пройдет перед Клинским ледовым дворцом, ул. Карла Маркса, 99, вход свободный.
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* Возрастное ограничение 6+