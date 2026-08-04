Блогера Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии

Пресненский районный суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Гусейну Гасанову, передает РБК. Его признали виновным в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и уклонении от уплаты налогов.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере ₽1 млн. Кроме того, блогеру на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму более ₽170 млн. Чтобы придать законный вид своим доходам, он легализовал часть средств — более ₽68 млн — через финансовые операции и сделку по покупке недвижимости. Речь идет о нежилом помещении в 1-м Красногвардейском проезде в Москве.

В ходе прений сторон прокуратура требовала для блогера шесть лет лишения свободы и штраф в размере ₽155,6 млн. Однако суд назначил более мягкое наказание. Также в доход государства было обращено нежилое помещение стоимостью ₽46 млн.

Гасанов покинул Россию в феврале 2025 года и с тех пор находится в розыске. По данным СМИ, он может скрываться на территории Азербайджана или ОАЭ. Сам блогер свою вину не признает. Его адвокат Дмитрий Козяйкин заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

Адвокат также напомнил, что ранее Гасанов выплатил налоговой почти ₽300 млн, из которых ₽175 млн — недоимка, а ₽125 млн — пени и штрафы.

Ранее сообщалось, что гособвинение будет добиваться ужесточения приговора Валерии Чекалиной.