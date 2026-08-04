Нейросеть сэкономит время, но испортит жизнь: какие решения нельзя отдавать ИИ

Нейросети уже умеют искать информацию, анализировать данные и помогать человеку в повседневных задачах, однако полностью доверять им выбор квартиры, автомобиля или профессии пока опасно. Искусственный интеллект может ошибаться там, где требуется оценка жизненных обстоятельств, творчество или нестандартное решение, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт по информационным технологиям, директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, современные ИИ-сервисы отлично справляются с рутинными задачами — поиском информации, подготовкой документов, созданием таблиц и обработкой больших объемов данных.

«Если вам что-то нужно найти, скомпилировать из документов, подготовить презентацию, то в большинстве случаев искусственный интеллект уже делает это качественнее человека, потому что он учился на той работе, которую человек осуществлял до этого», — отметил специалист.

Однако при принятии важных жизненных решений ситуация меняется. Например, если попросить нейросеть подобрать квартиру, она сможет сравнить цены, районы, характеристики домов и собрать информацию. Но она не всегда учтет индивидуальные обстоятельства человека — комфорт района, планы семьи, эмоциональные предпочтения или скрытые риски.

Похожая ситуация и с выбором профессии. Алгоритм способен проанализировать навыки, образование и рынок труда, но не может полностью заменить человека в вопросах мотивации, личных целей и жизненных приоритетов.

«Как только мы касаемся каких-то творческих задач или управленческих решений, где алгоритмы неочевидны, нужно делать скидку на те рекомендации, которые искусственный интеллект выдвигает», — объяснил Мясоедов.

Эксперт также предупредил, что разные нейросети могут выдавать совершенно разные результаты. Одни модели лучше работают с фактами и расчетами, другие могут допускать ошибки или создавать недостоверную информацию.

«Полностью слепо полагаться на результаты работы генеративных моделей пока еще опасно. Их нужно перепроверять», — подчеркнул специалист.

При этом ИИ уже может стать полезным помощником для человека. По словам Мясоедова, нейросети способны существенно экономить время, когда нужно быстро обработать информацию, сделать расчеты или подготовить основу для дальнейшей работы. Главное преимущество технологий, считает эксперт, заключается не в том, чтобы заменить человека при принятии решений, а в том, чтобы дать ему больше возможностей для анализа и выбора.

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